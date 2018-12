Met tientallen tegelijk in de rij voor de ‘beste oliebol van Gelderland’

Column Luchtten­nis: een soort luchtgi­taar­spe­len, zonder racket of tegenstan­der

12:38 Omdat ik meer sponsor dan lid was, heb ik per 1 januari mijn tennisabonnement in Elden opgezegd. Toen ik jonger was, de emoties en de bal niet onder controle had, was ik een soort John McEnroe. Verbaal dan. Eenmaal schreeuwde een Eldenaar van over zijn heg: ,,Kappen met dat gescheld! Anders bel ik de politie!”