Meterslange boom valt als een lucifer op de auto van Stefan aan de Zwaluwstraat in Arnhem: ‘Die moet wel rot zijn geweest’

Hij moet als een lucifer omgeklapt zijn door een rukwind, zegt Stefan Vernooy. De bewoner van de Arnhemse Zwaluwstraat is nog steeds aangeslagen. En moe, want hij lag pas om drie uur in zijn bed. ,,Ik liep de deur uit om de hond nog even uit te laten en toen trof ik die boom aan. Dáárom had hij dus zo hard geblaft. Ik stond even perplex en heb toen de hulpdiensten gebeld.”