Metoo in het huisdierenrijk, erg leek de jongeman het niet te vinden

Arnhemmers stappen naar de rechter na verstoring van vleermui­zen op Alteveer: ‘Provincie handelt in strijd met eigen regels’

ARNHEM - Een groep bewoners van de Arnhemse wijk Alteveer maakt zich druk over het lot van een vleermuizenkolonie in de flats in hun buurt. De sloop van een van de flats zorgt voor commotie in de buurt.

6:55