Mijn bierdrinkavond in Nijmegen was niet te vergelijken met het Ayahuasca-weekend van de man in de trein

VIDEO Soldaat Albert redde moeder en kind toen hij voor granaat sprong: ‘Heb mijn leven indirect aan hem te danken’

OOSTERBEEK - De Britse soldaat Albert Willingham sprong voor een moeder en een kind toen een Duitse militair een granaat wierp in een kelder in Oosterbeek tijdens de Slag om Arnhem. Willingham was op slag dood. Moeder Bertje Voskuil en zoon Henri overleefden de oorlog. Hun verhaal maakt deel uit van de nieuwe expositie ‘The Perimeter’ in Airborne Museum Hartenstein in Oosterbeek.

