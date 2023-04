Mijn dampende kopje koffie verraadde me: ik doe niet mee aan de ramadan

Arnhems talent Eser Gurbuz (16) tekent driejarig contract bij SC Heerenveen

Arnhemmer Eser Gurbuz stapt na dit seizoen Go Ahead Eagles over naar SC Heerenveen. Het 16-jarige talent tekende woensdag een driejarig profcontract bij de eredivisionist uit Friesland. Daar begint de snelle aanvaller na de zomer in Heerenveen Onder 18.