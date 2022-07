Mijn vriend staat voor een onmogelijke keuze: een hypotheek of een gescheurde aorta

Marcouch wil in de Berenkuil meer aandacht voor Slag om Arnhem. ‘Vertel verhalen van toen, óók die van burgers’

ARNHEM - De geschiedenis van de Slag om Arnhem moet in de stad beter worden uitgedragen. Arnhems burgemeester Ahmed Marcouch broedt op een plan om in de Berenkuil, waar het Airbornemonument staat, nadrukkelijker te vertellen wat er in september 1944 is gebeurd op en rond de Arnhemse Rijnbrug.

