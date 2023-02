'Mijn zoontje lag in bed toen ik hem hoorde schreeuwen': huis van Denise (44) geteisterd door lekkages

Dit is waarom Arnhems wethouder openlijk zijn excuses aanbiedt, en motie van treurnis moet doorstaan: ‘Zeer ernstige zaak’

ARNHEM - Arnhems wethouder Paul Smeulders bood woensdagavond openlijk zijn excuses aan omdat de gemeenteraad in 2019 verkeerde informatie kreeg. Smeulders’ voorganger Ronald Paping zei destijds dat hij geen koopcontract over de verkoop van woningen van de Woningbouwvereniging voor Ambtenaren (WBvA) aan een vastgoedbedrijf had gezien, terwijl dat volgens Smeulders wel had gekund én gemoeten.

