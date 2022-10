Milieuactivisten zeggen Arnhem vaarwel: ‘Maar ze zijn nog niet van ons af’

Tanker raakt woonboot in Arnhemse haven: 'Een ramp'

ARNHEM - Een brandstoftanker is woensdagmorgen rond 08.30 uur tegen een woonboot gevaren in de Rijnhaven aan de Westervoortsedijk in Arnhem. Beide boten raakten niet lek als gevolg van het ongeval, wel raakte de woonboot ernstig beschadigd.

