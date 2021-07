‘Milieubak’ moet in Arnhem een einde maken aan troep op straat

Theaterter­ras De Buitenpost gaat deze week open: ‘Ik ben trots dat die tent er staat’

30 juni ARNHEM - Het Posttheater en het Hoogte 80 Festival gaan een maand lang samenwerken in Theaterterras De Buitenpost. Elk weekend zijn er in juli voorstellingen op het terras naast het Posttheater dat is omgebouwd tot theatertent. ,,Het is de bedoeling dat dit jaarlijks terugkeert.”