Milieuzone Arnhem even uitgeschakeld: ook diesels twee weken welkom in de stad

De provincie Gelderland begint maandag 8 juli met de wegwerkzaamheden aan de N325 of Pleijroute van Gelredome tot het Velperbroekcircuit. Er is een omleidingsroute vanaf het Nijmeegseplein, over de John Frostbrug en dan via de centrumring richting Apeldoornseweg naar de A12. Om te voorkomen dat diesels van voor 2005 vastlopen is de milieuzone die over de centrumring loopt opengesteld voor alle verkeer.