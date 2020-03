Milieuzone Arnhem kassa voor het Rijk: 1,1 miljoen euro aan boetes

Dagelijks rijden ruim een jaar na de invoering nog 20 tot 30 diesels van voor 2005 in de Arnhemse milieuzone. Het levert het Rijk dat de boetes voor de verkeersovertreding int geen windeieren op. Minder duidelijk is of de luchtkwaliteit is verbeterd na een jaar milieuzone. Volgens berekening is op één knelpunt de lucht verbeterd, maar of dat toe te schrijven is aan de milieuzone, vraagt de gemeente zich af.