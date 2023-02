Militair schepte ‘na twee blikken bier’ jonge vrouw op rotonde: ‘Verschrikkelijk, zag haar niet aankomen’

Lezerspanel Landelijke politici die hier opduiken goede zaak? ‘Kan helpen meer stemmers naar provincia­le verkiezin­gen te krijgen’

Geert Wilders, Wopke Hoekstra, Caroline van der Plas. Ineens duiken landelijke politici op in onze provincie, om stemmen te trekken voor de Provinciale Statenverkiezingen. Maar wat hebben die Haagse politici hier eigenlijk te zoeken? Ze gaan immers helemaal niet over wat er in het Gelders, Brabants, Limburgs of Utrechts parlement wordt besloten.