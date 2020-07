Militairen in beroep alsnog bestraft voor ‘wangedrag’ bij Luchtmobiele Brigade, ongeloof bij horen vonnis

Man (33) wordt opgenomen in instelling na op stelten zetten gemeente­huis Arnhem en besmeuren cel

14:35 ARNHEM - Een 33-jarige man die 7 oktober 2019 tierend in het gemeentehuis in Arnhem stond en naar een beveiliger zwaaide met wat leek op een injectiespuit, is veroordeeld voor het later mishandelen van een agent en het besmeuren van een politiecel met poep. Hij is ontslagen van rechtsvervolging omdat hij niet toerekeningsvatbaar was.