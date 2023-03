Miljoenen jaren geschiedenis op straat: hier vind je fossielen in Arnhem

indebuurt.nlMisschien deed je het vroeger op vakantie weleens: speuren naar aangespoelde fossielen. Van die mooie afdrukken in steen van gekrulde wezentjes die ooit in zee leefden. Wist je dat je daarvoor helemaal niet op reis hoeft? Fossielen zijn gewoon in de Arnhemse binnenstad te vinden.

In de stad staan allerlei gebouwen waarin natuursteen is verwerkt: grote, grijze blokken steen. Drempels, poorten, vensterbanken, stoepranden. Soms zijn er hele gevels van gemaakt, zoals die van McDonald’s in de Rijnstraat en het gemeentehuis.

Natuursteen

Dat er gebouwen van natuursteen in Arnhem staan is geen toeval. Het materiaal is al honderden jaren een luxe alternatief voor hout of baksteen. In Nederland komt in de natuur nauwelijks natuursteen voor, want onze grond is veel te jong voor de winning van dit soort hardsteen. De bekende Hollandse klei is pas de laatste duizenden jaren komen aanspoelen in onze delta. De stukken steen waarin fossielen zitten, ook wel hardsteen genoemd, komen daarom vaak uit België of Duitsland.

Versteende sporen

Veel hardsteen stamt uit de tijd dat het continent Europa zich op de bodem van de oceaan bevond. Heel wat jaren later werd het uitgegraven en kregen het een nieuwe functie: ze sierden vanaf dat moment onze huizen en straten. Als je goed kijkt, vind je daarom fossielen terug in de gevels of drempels van veel oude huizen. Diertjes die in die zee leefden gingen dood, zakten naar de bodem en versteenden in natuursteen tot fossielen.

Fossielen in Arnhem

In onder meer het Spijkerkwartier zijn er fossielen aanwezig in hardsteen. Zo vind je in de Driekoningen-dwarsstraat bij huisnummer 44 fossiele resten van een zeeleliesteel en een grote Brachiopode (Productus). Hier vind je een route door het Spijkerkwartier waar je verschillende fossielen tegenkomt. En wij maar denken dat de oudste verhalen van Arnhem teruggaan tot 5000 voor Christus, toen de eerste bewoners zich hier vestigden. Maar deze fossielen? Die zijn al tussen de 150 en 350 miljoen jaar oud!

En nu jij!

Ga mee op zoek naar verborgen fossielen in de stad! Heb je er een gevonden? Maak dan een foto van je fossiele vondst in Arnhem, en zet erbij waar je deze gevonden hebt! De foto mag je mailen naar arnhem@indebuurt.nl.

Dit artikel is eerder verschenen op indebuurt Amersfoort. De originele versie van dit artikel is geschreven door Amersfoortse Gidsen.

