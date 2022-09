Miljoeneninvestering voor plasticvervanger Plantics uit Arnhem: verdubbeling van aantal werknemers

Update ‘Stappen ze in het vliegtuig of niet?’ Volleybal­vrou­wen uit Kameroen komen plots een dag later naar Renkum

RENKUM - Komen ze wel of toch niet? Pas maandagmiddag om kwart voor vier krijgen ze in Renkum het verlossende telefoontje: de volleybaldames uit Kameroen stappen in het vliegtuig en zijn op tijd voor het WK.

20 september