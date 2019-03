Minder criminaliteit, maar de de officier van justitie is nog niet tevreden

Zijn parket heeft over 2018 ‘maximaal gepresteerd’, stelt Lucas. ,,Het afpakken van crimineel geld is voor 98 procent geslaagd. We gingen voor 21,5 miljoen. Er is beslag gelegd op 21,3 miljoen euro. Of ik nu tevreden ben? Nee.’’



Lucas wijst op de spectaculaire daling van het aantal woninginbraken. Vergeleken met de periode 2013-2016 zijn die in Oost-Nederland bijna gehalveerd, van ruim 11.000 naar 6000 in 2018. Elke inbraak is er één te veel. De impact van een woninginbraak is enorm. We mogen niet achterover leunen en denken: ach, het aantal inbraken is nu nog maar 40 procent van wat het ooit is geweest. Daar mogen we als Openbaar Ministerie niet op loslaten.’’