Minder kwekerijen opgerold, maar wietprobleem blijft groot

Op Gelders Klimaatde­bat wordt met geen woord gerept over (on)haalbaarheid plannen Rijk

13:17 ZUTPHEN - Tijdens het Gelderse Klimaat- en Energiedebat, gisteravond in Zutphen, ging het over veel zaken: windmolens, de NUON-gelden, Europa, en de compensatie van CO2-uitstoot. Maar over de doorrekening van de Klimaatdoelen van het kabinet die waarschijnlijk niet gehaald worden, ging het nu juist niet.