Minder treinen tussen Arnhem en Utrecht, vertraging voor veel treinreizigers

Ontketende Malen schminkt Vitesse af in topper tegen PSV

14 september EINDHOVEN - Vitesse is in de topper van de eredivisie lelijk afgeschminkt door PSV. Onder leiding van Donyell Malen werd de defensief ingestelde Arnhemse club in Eindhoven zaterdagavond op pijnlijke wijze ontmanteld. De Oranje-international scoorde liefst vijf keer (!). De Brabanders wonnen zo afgetekend met 5-0.