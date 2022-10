Minderjarige meisjes rijden tegen het verkeer in op John Frostbrug; twee vrouwen gewond naar het ziekenhuis

ARNHEM - De politie heeft nog veel vragen over het ongeval op de John Frostbrug in Arnhem, zaterdagmiddag. Daarbij raakten twee vrouwen gewond, van wie één ernstig.

Het ongeluk gebeurde toen twee groepen fietsers elkaar tegen kwamen op het westelijke fietspad van de brug. Daar geldt eenrichtingsverkeer.

‘Of fietsers elkaar hebben geraakt, is nog onduidelijk’

Een groep van drie minderjarige meisjes uit Arnhem fietste zaterdagmiddag rond 16.00 uur tegen de rijrichting in de brug op, richting de binnenstad. Tot zover is de toedracht de politie duidelijk. Een groep van zes fietsers reed op dat zelfde moment de brug af, in de richting van Arnhem-Zuid.

Door nog onbekende oorzaak vielen bij het passeren twee personen van de groep die de brug af fietste, zegt een politiewoordvoerder. ,,Of fietsers elkaar hebben geraakt, is nog onduidelijk. Het onderzoek naar de toedracht is nog niet afgerond.”

De politie heeft via een bericht op sociale media eventuele getuigen van het ongeval opgeroepen zich te melden.

63-jarige Arnhemse raakte ernstig gewond

Een 63-jarige vrouw uit Arnhem raakte bij het ongeval zwaargewond. Ze moest in het ziekenhuis worden opgenomen. De tweede gewonde is een vrouw uit Arnhem van 41. Zij is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis gegaan. De politie heeft geen informatie over de aard van het letsel.

De ambulancedienst en de politie rukten zaterdagmiddag met veel mensen uit voor het ongeval. Ook de traumahelikopter werd voor het incident opgeroepen. De heli landde in de uiterwaarden op de zuidoever van de Rijjn.

Het fietspad over de John Frostbrug in zuidelijke richting was voor het politieonderzoek enige tijd volledig afgesloten.

Volledig scherm Bij het ongeval op de John Frostbrug in Arnhem raakten twee fietsende vrouwen gewond, van wie één ernstig. © Persbureau Heitink