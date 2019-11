Mini met ‘Ik zoek mijn winnaar’ gearriveerd in Arnhem en de komende weken overal te zien

UPDATE Grote controle op bedrijven­ter­rein Het Broek: ‘Vuist tegen de onderwe­reld’

26 november ARNHEM - Een interventieteam voert dinsdagmiddag een grote actie uit op het bedrijventerrein Het Broek in Arnhem-Noord. Burgemeester Ahmed Marcouch zegt dat de actie de eerste is in een reeks die volgt in Arnhem.