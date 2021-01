Miniaturist Marie-Louise staat in finale SBS-show: ‘Ik was bang voor Gordon’

,,Als je wil weten of ik gewonnen heb, moet je zondagavond kijken.’’ Nee, ‘vissers’ krijgen niks los bij Marie-Louise Markhorst over de al opgenomen finale van Klein Maar Fijn.



Het SBS 6-programma omschrijft ze als ‘een variant van Heel Holland Bakt, maar dan voor miniatuurbouwers’. ,,Een opdracht was bijvoorbeeld het maken van een boomhut in een kamerplant.’’



Markhorst noemt zichzelf geen miniatuurbouwer, maar miniaturist. ,,Bouw past niet zo bij het verfijnde werk. Het ambacht stamt uit de zeventiende eeuw, toen met name de elite poppenhuizen liet inrichten.’’

‘Meer plezier dan mijn dochters’

Op het inrichten van poppenhuizen is ze al een leven lang dol. ,,Ik zat in Arnhem op de Kunstacademie. Toen wilde ik er al wat mee, maar ik durfde niet uit de poppenkast te komen’’, lacht ze. ,,Ik vreesde dat ze het op de academie te tuttig zouden vinden.’’



Later, toen haar dochters nog klein waren, vervaardigde Markhorst talloze poppenhuisaccessoires. ,,Ik had meer plezier in het maken, dan mijn dochters met het spelen.’’



Inmiddels vijf jaar maakt de Arnhemse professioneel miniaturen voor poppenhuisbezitters over de hele wereld, ‘van Australië tot Amerika‘. In het werkhoekje van haar knusse stadswoning met lage plafonds en dito deurposten (‘dit was vroeger een pakhuis, ik woon eigenlijk in een poppenhuis‘) toont Markhorst een minuscule zilveren kandelaar. ,,Deze is voor een Spaanse klant.’’

Kerstkamer, miniatuur van Marie Louise Markhorst.

‘Jan presenteert met respect’

In het voorjaar van 2020 werd Markhorst benaderd door de makers van Klein Maar Fijn. ,,Ze waren getipt door de organisator van een miniatuurbeurs’’, zegt ze. ,,Ik was direct enthousiast.’’



Naast haar miniaturen werd ook Markhorst zelf gescreend. ,,Voor de casting was ik niet bang. Ik ben namelijk ook al twintig jaar trainingsacteur en dus gewend aan camera’s.’’



Voor de opnames begonnen, was het voor haar ook een verrassing wie Klein Maar Fijn zou presenteren. ,,Ik was bang voor Gordon. Dan zou er, denk ik, een te lacherige sfeer rondom miniatuurbouw ontstaan.’’



Jan Versteegh bleek de presentator. ,,Jan presenteert met veel respect.’’ Niet dat er niet gelachen wordt. ,,Een opdracht was het bouwen van een miniatuurkapsalon. Ik maakte een mini Story, met groot nieuws over Jan Versteegh op de cover.’’

‘Het past in deze tijd’

Herkend in de supermarkt wordt Markhorst niet. ,,Dat ligt aan het mondkapje, niet aan de kijkcijfers. Die zijn goed. Het programma past perfect in deze tijd’’, zegt ze doelend ze op corona, dat impact had op de opnames.



,,Het knuffelen van medekandidaten mocht niet. Maar soms was het zwaar en had ik echt behoefte aan een hug. Voor de finaleopdracht zijn we zelfs tot half zes doorgegaan. ’s Ochtends.’’ Lachend: ,,Mijn dochter is visagist, dus daar zie je tijdens de bekendmaking van de winnaar niks van.’’



Klein Maar Fijn begon met acht kandidaten. Met twee andere kandidaten staat Markhorst zondagavond in de finale.



Heeft ze de hoofdprijs (een geldbedrag, RK) al besteed? Lachend: ,,Vissen heeft geen zin. Gewoon kijken, zondag.’’



De finale van Klein Maar Fijn wordt zondagavond om 21.30 uur uitgezonden op SBS6.

Marie Louise doet mee aan tv-programma Klein Maar Fijn van SBS 6, waarin gezocht wordt naar 'de beste miniaturist van Nederland'.