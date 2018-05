Minimaal 20 miljoen nodig voor vernieuwing Museum Arnhem

ARNHEM - Er is minimaal 20,5 miljoen euro nodig om het nieuwe Museum Arnhem te realiseren dat de stad zo graag wil en waarvoor 15 miljoen euro is uitgetrokken. De kosten van de vernieuwing van het museum voor moderne kunst zouden zelfs nog kunnen oplopen tot 22,5 miljoen.

Dat is een van de conclusies van een analyse van de mislukte verbouwing van het museum aan de Utrechtseweg. In februari van dit jaar bleek dat slechts één aannemer bereid was de klus op zich te nemen, voor een bedrag van 25 miljoen euro, veel meer dan het budget van 15 miljoen. Het museum sloot de deuren in november vorig jaar.

Te optimistisch

De mislukte aanbesteding is mede het gevolg van een 'te optimistische ontwerpbegroting' concludeert bouwkostenadviesbureau IGG bouweconomie in een 'second opinion'. Die begroting doet 'onvoldoende recht aan de complexiteit van het ontwerp'.

Juist dat is voor aannemers reden niet in te schrijven voor de klus of de prijs op te drijven, ziet IGG. De risico's van de nieuwbouw op de stuwwal worden hoog ingeschat en dat heeft gevolgen voor de prijs. Daar komt bij dat de bouwsector momenteel handen tekort komt om aan alle opdrachten te kunnen voldoen.

Gesloten

Door de mislukte aanbesteding blijft Museum Arnhem naar verwachting nog jaren gesloten. Het was de bedoeling om in 2020 opnieuw open te gaan, maar dat wordt nu bij lange na niet gehaald. Door de al getroffen voorbereidingen is het niet mogelijk tussentijds te heropenen. Veel werknemers zijn al ontslagen.

Op die timing van de operatie gaat de analyse niet in. Wel wordt benadrukt dat er in september vorig jaar 41 aanmeldingen waren van 24 bedrijven. In december leken nog vijf bedrijven bereid aan aanbieding te doen. Dat bleek er uiteindelijk een. De hoge prijs van die aannemer is mede een resultaat van een gebrek aan concurrentie, is de conclusie.

Toekomst

Het rapport schetst drie mogelijke toekomstscenario's: niets doen (maar dat heeft grote consequenties, voor onder meer Museum Arnhem, het toerisme en het kunstklimaat in de stad), de ambities bijstellen en voor 15 miljoen een museum bouwen, of extra geld uittrekken (een bedrag tussen de 5,5 en 7,5 miljoen euro).

Wethouder Gerrie Elfrink van Cultuur heeft geen behoefte het rapport toe te lichten. Dat is wat hem betreft duidelijk, laat hij via zijn woordvoerder weten. Het is aan de nieuwe gemeenteraad om te besluiten hoe het verder moet met Museum Arnhem, vindt Elfrink.

Een alternatieve locatie in de binnenstad is slechts globaal onderzocht. Volgens de onderzoekers is geen bestaand gebouw in het centrum geschikt voor het museum. Nieuwbouw zou minimaal 30 miljoen euro gaan kosten.