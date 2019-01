Minister aan tand gevoeld over meer giftreinen over spoor door regio

CDA-kamerlid Mustafa Amhaouch kondigt aan Van Veldhoven dinsdag in het vragenuurtje in de Tweede Kamer om opheldering te vragen. Regeringspartij CDA wil weten hoe het zit en stelt dat de huidige risiconormen er niet voor niets zijn. De staatssecretaris zou die willen oprekken, zodat in de toekomst meer gevaarlijke stoffen over het spoor kunnen worden vervoerd. Amhaouch wil weten op basis van welke informatie Van Veldhoven denkt dat meer treinen met gevaarlijke stoffen over het spoor verantwoord zijn en wat de achterliggende redenen zijn.