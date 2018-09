Minister Dekker dineert in de Blueband Bajes Arnhem

Erg gecharmeerd is minister van Rechtsbescherming Sander Dekker van het regime op de zogeheten 'plusplus'-afdeling in de 'Blueband Bajes' in Arnhem. ,,Positief gedrag belonen. Zo leer je op het recht pad te blijven. Daar moeten we naar toe. Daarom wil ik in penitentiaire inrichtingen in heel Nederland zo'n open afdeling ook gaan invoeren", zegt Dekker.