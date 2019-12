Minister: Dunya Zorggroep handelde onaanvaardbaar bij overdragen zorg

Dat zegt Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Dunya Zorggroep, dat eerder een vestiging in Elst moest sluiten, heeft de zorg eerder dit jaar overgedragen aan thuiszorgorganisatie All Day in Arnhem.

Bij een bezoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kreeg All Day een berisping omdat de zorg niet op orde was. Daarvan was ook sprake bij Dunya Zorggroep. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd was bij Dunya Zorggroep de kwaliteit van zorg en veiligheid in het geding. Er was ook geen plan de kwaliteit te verbeteren.

Vernietigend oordeel

De Jonge schrijft dit aan de Tweede Kamer in antwoord op vragen van PvdA-Kamerlid John Kerstens. Die ergert zich aan het feit dat Dunya Zorggroep, die inmiddels failliet is verklaard, keer op keer in de fout is gegaan.

Op Twitter trok hij fel van leer. ,,Dit is al de zoveelste keer dat de Inspectie een vernietigend oordeel velt over Dunya. Wat mij betreft is dat de laatste keer geweest.”

Volgens De Jonge heeft Dunya zelf, zonder zelf de Inspectie of zorgverzekering hierover actief te informeren haar cliënten overgedragen aan All Day. De Inspectie kreeg zo geen kans Dunya een nieuwe aanwijzing op te leggen waarin de zorggroep werd verplicht de de zorg zorgvuldig over te dragen. ,,De Inspectie werd hierdoor voor een voldongen feit gesteld”, aldus de minister.

Meldplicht

De Jonge is van oordeel dat cliënten moeten kunnen rekenen op goede kwaliteit van zorg. Volgens hem waarborgt de huidige Wet Toelating Zorginstellingen de kwaliteit onvoldoende. Dat gaat veranderen als het wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders er komt.