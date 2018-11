Minister: Gelderse spoorplannen gaan toch door

Vorige week dreigde een inkorting van de verbinding , toen Gelderland liet weten dat het geen contracten meer wil sluiten met spoorbeheerder ProRail. Reden daarvoor was dat de provincie zou moeten opdraaien voor onderhoud aan het spoor en aan stations, als ze daar eerder aan had meebetaald. Dat risico kon tientallen miljoenen euro's bedragen. Van Nieuwenhuizen heeft in een overleg met gedeputeerde Conny Bieze laten weten dat ze dat risico niet langer op het bordje van de provincie Gelderland legt, maar voor eigen rekening neemt.

Overige besluiten

Het ministerie van Infrastructuur maakte vandaag ook andere besluiten bekend:

- Voor de A1/A30 Barneveld komt 22 miljoen euro extra beschikbaar zodat er een verkenning kan starten. Het doel is om de capaciteit op de A1 te vergroten en de aansluiting van de A30 op de A1 zonder verkeerslichten te realiseren.

- Het rijk steunt de Gelderse lobby om de ICE Amsterdam-Arnhem-Frankfurt vaker te laten rijden. Nu rijdt die eens in de twee uur. Gelderland wil de frequentie omhoog krijgen naar eens per uur. Het kabinet gaat daar onderzoek naar doen.

- Het rijk steekt met Zuid-Holland en Gelderland extra geld in de A15 van Rotterdam tot knooppunt Ressen. In Gelderland gaat het om verkeersveiligheidsmaatregelen tussen Deil en Ochten en verbetering van de verbinding bij bedrijventerreinen in Elst en Oosterhout/Nijmegen. In Zuid-Holland komt er extra geld voor de inzet van bergers op strategische plekken en kleinere aanpassingen.