Minister moet zich verantwoorden voor samenwerking met controversiële zorgbedrijven

Onbekenden vernielen ruiten van werkbusjes in Arnhem; buurt klaagt over overlast hangjonge­ren

27 maart ARNHEM - Onbekenden hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag de ruiten van vijf bestel- en werkbusjes die bij de Houtmanstraat in de wijk Presikhaaf in Arnhem stonden geparkeerd ingeslagen. Eén eigenaar heeft aangifte gedaan. De andere gedupeerden doen dat zondag en maandag.