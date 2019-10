Minister Slob onderzoekt claim van 1,5 miljoen euro voor benadeelde Arnhemse scholenkoepel voor speciaal onderwijs

Als het ministerie alsnog over de brug komt, trekt V(S)O 25.06 het beroep bij de Raad van State in, zei directeur-bestuurder Johnny Uytdewilligen van het samenwerkingsverband vrijdag na de rechtszitting in Den Haag.

Fout bij tellen

Het scholensamenwerkingsverband stelt dat Minister Slob bij de invoering van passend onderwijs en de opheffing van scholen voor speciaal onderwijs forse steken heeft laten vallen. ,,Veel leerlingen die extra aandacht nodig hebben, zijn niet meegeteld in de financiering van de scholen”, zo stelt Uytdewilligen. ,,Met als gevolg dat wij in een periode van vijf jaar veel geld mislopen. Het gaat om naar schatting 1,5 miljoen aan wettelijk vastgelegde bekostiging voor het voortgezet speciaal onderwijs. Dat geld moet worden vereffend, maar dat is tot nu toe niet gebeurd.”