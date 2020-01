Minuut stilte bij Vitesse voor slachtoffers flatbrand Arnhem

Vader Raymond en zoon Jelle, die in de nacht van oud op nieuw om het leven kwamen bij de brand in de flat aan het Gelderseplein, waren supporters van de Arnhemse voetbalclub. Op de noordtribune van het stadion hingen zondagmiddag spandoeken te hunner nagedachtenis. Moeder Romy en dochter Kim werd een hart onder de riem gestoken met een spandoek met de tekst ‘Kim, Romy en familie veel sterkte'. De spandoeken werden gemaakt door supporters van Vitesse.

Ook namens de delegatie uit Emmen is een spandoek opgehangen, met de tekst 'Rust zacht Raymond & Jelle'. Volgens informatie van de voetbalclub zijn de nabestaanden ook uitgenodigd om de wedstrijd bij te wonen. De aftrap was om 12.15 uur.



Het in de wijk Presikhaaf woonachtige gezin zat in de lift van de flat op het moment dat er brand uitbrak in de centrale hal. Deze ging met hevige rookontwikkeling gepaard. Moeder en dochter overleefden de ramp, vader en zoon lieten het leven. De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt een onderzoek in naar de gang van zaken tijdens het drama.