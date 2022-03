Miriam Moczko verdiepte zich in Heimat: ‘In het Nederlands heb je er geen woord voor’

‘In het Nederlands heb je er niet echt een woord voor”, zegt Miriam Moczko over Heimat, de naam van haar debuutalbum dat op 6 april verschijnt. ,,Voor mij betekent heimat: waar en bij wie je je thuis voelt. Dat jezelf thuis voelen is fundamenteel in een mensenleven.” Omringd door woorden – de interviewlocatie is ABC Libertas, een boekencafé – zoekt ze naar woorden, die Moczko steeds zorgvuldig kiest. Ze vertelt dat ze zich voor haar album heeft verdiept in haar familiegeschiedenis. Wie de videoclip van de vrijgegeven single White wall bekijkt, ziet een glimp van Moczko’s zoektocht. In de clip verschijnen oude VHS-beelden, gedateerd op 26 december 1990. ,,Kerst met mijn familie”, zegt ze. ,,Mijn opa heeft dat gefilmd.”

‘Werkte onbewust en pijnlijk door’

Moczko groeide op in Duitsland, vlakbij Düsseldorf. ,,Maar de wortels van mijn familie liggen in Opper-­Silezië, een gebied dat na de Tweede Wereldoorlog van Polen werd.



Mijn familie kreeg een Pools paspoort, maar het was beter om te verbergen dat ze eigenlijk Duits waren. Mijn ouders zijn daarom naar West-Duitsland gevlucht. De oorlog, waarin mijn opa’s nog hebben gevochten, drukte een stempel op mijn familie.”



Als kind weet je niet beter, zegt ze. ,,Pas later begrijp je dat er in mijn familie niet over alles werd gepraat en waarom dat zo was. Dat mijn ouders in Polen hun identiteit hebben moeten verbergen, werkte onbewust en pijnlijk door, ook op mij.”