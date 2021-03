Mirte Engelhard mist de gezelligheid in haar straat: ‘Het liefst zit ik buiten voor de winkel op mijn stoepje’

Wat houdt u die glitterspiegelbol glunderend vast.

,,Deze glitterspiegelbol staat voor de ‘hard-kant’ in mijn naam, voor feestjes, uitgaan, heftig dansen, keiharde muziek, glitters, panterprint en over de top. Zo leef ik me uit. De ‘engel-kant’ houdt van rust, chill in bad zitten en van in m’n eentje met mijn twee katten. Als je kijkt naar de kleding die ik ontwerp, zie je dat deze twee kanten ook terugkomen in mijn werk.’’