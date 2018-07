Misbruikte Vitesse-voetballer is nu luisterend oor voor lotgenoten

Janet Duursma lijsttrek­ker GroenLinks in Gelderland

10 juli ARNHEM - Janet Duursma wordt lijsttrekker voor GroenLinks bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart. De leden van GroenLinks in Gelderland hebben haar verkozen boven de huidige fractieleider Frans Bruning. Duursma was jarenlang fractieleider in Rheden en verhuisde later naar Overijssel. Nu is ze terug in Gelderland.