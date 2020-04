Misschien is Bazoer een beetje als Theo Janssen

Mocht er in juni en juli worden gevoetbald, Vitesse heeft in ieder geval één zomeravondvoetballer in huis: Riechedly Bazoer.



Stel dat de KNVB van premier Rutte de 1,5 meter afstand in de spelregels moet opnemen, dan verandert er voor Bazoer weinig. Die stond toch vaak op 2 meter te dekken.



Ik ben te cynisch. Hij heeft ook goede dingen laten zien. Toch heb ik dit seizoen met verbazing gekeken naar Bazoer, die me vooral heimwee bezorgde naar zijn voorganger. Thulani Serero was het kloppende hart van het elftal, een spelmaker die inzicht en techniek wél aan nimmer afwezige ijver koppelde.