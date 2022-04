‘Mister blue eyes’, First Dates-barman Victor bedient zijn fans in Arnhem: ‘Iedereen denkt dat ik een acteur ben’

Interview Het liefdesver­haal van de nieuwe maître in First Dates: ‘We wisten niet wat ons overkwam’

Denice Dest is de opvolger van Sergio Vyent, die zeven jaar lang de maître was in First Dates. Daten op nationale televisie zou ze niet durven, al was haar eerste afspraakje met haar man toevalligerwijs óók in een restaurant.

4 februari