Mobiele eenheid leidt fans FC Basel de Arnhemse binnenstad uit

Een deel van de middag brachten de Baselfans deel op de Jansplaats, die was ingericht als fanzone. Al snel ontstond daar een grimmige sfeer waardoor er geen sprake was van een feestelijk karakter. De politie sloot het plein hermetisch af. De supporters konden niet verder de stad in. Onder politiebegeleiding waren ze eerder op de middag van de Korenmarkt naar de fanzone gebracht.



De mobiele eenheid van de politie in Arnhem heeft donderdagmiddag een groep van zo'n vijftig supporters van FC Basel ingesloten op de Jansplaats. Daar is een fanzone ingericht voor de Zwitserse club, die donderdagavond in GelreDome speelt tegen Vitesse.