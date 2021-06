Mobieltje hoofdverdachte Arnhemse terreurzaak met ‘bewijs van uitlokking’ is terecht

De verdachten werden in september 2018 opgepakt in een vakantiepark in Weert, waar ze in het bijzijn van politie-infiltranten bomvesten pasten en met onklaar gemaakte kalasjnikovs oefenden. Met de arrestatie was Nederland aan een terroristische aanslag ontsnapt, stelde het OM.



De telefoon van N. is een belangrijk bewijsstuk waarmee de verdediging wil aantonen dat N. is uitgelokt door de AIVD. Hij zegt dat hij is geradicaliseerd omdat hij gehersenspoeld zou zijn door AIVD-agenten. Op de telefoon zouden chatgesprekken staan die hij met hen heeft gevoerd. N’s advocaat Serge Weening vraagt het hof de telefoon ter beschikking te stellen aan zijn cliënt. Het OM heeft hier geen bezwaar tegen, mits dat in bijzijn van de politie en de advocaat gebeurt.



Zeventien jaar cel

N. werd in oktober vorig jaar door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een celstraf van zeventien jaar. Vijf medeverdachten kregen celstraffen van tien tot dertien jaar opgelegd. De groep ging in hoger beroep, maar een van hen heeft zich teruggetrokken. Dat is Nadim S. (28), die tot tien jaar cel werd veroordeeld.



Het hof wil het hoger beroep in april volgend jaar inhoudelijk behandelen.