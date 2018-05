Modefestijn State Of Fashion in Arnhem mikt op 25.000 bezoekers

Update Parkzaal Musis Arnhem Beste Gebouw van het Jaar 2018

17:29 ARNHEM/ RENKUM/ AMSTERDAM - De nieuwe Parkzaal van concertgebouw Musis in Arnhem is vrijdagmiddag in Amsterdam uitgeroepen tot het Beste Gebouw van het Jaar 2018 en tot winnaar in de categorie 'Identiteit en Icoonwaarde'.