‘Model met een missie’ Brenda in race voor Miss World: ‘Ik wil eenzame ouderen helpen’

column Ik werd wakker en besefte dat ik ongeveer 12 uur aan het Songfesti­val had besteed

12:11 Gistermorgen werd ik niet wakker met het lied van Duncan in mijn hoofd en vroeg me af of het wel zo’n lied is, dat het in je hoofd gaat zitten dus. Is het niet een lied dat het telkens van het moment zelf moet hebben: dat het gebeurt terwijl het gezongen wordt. Dat als je het weer wilt meemaken, je niet kunt vertrouwen op je geheugen, maar de opname moet beluisteren.