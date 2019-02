Moeder belt politie uit vrees dat zoon overval pleegt in Arnhem

ARNHEM – Een Arnhemse moeder belt de politie. Ze maakt zich zorgen om haar zoon. Hij is de deur uitgegaan met de mededeling dat hij snel geld ging verdienen en hij had een mes bij zich.

Een kwartier later krijgt de politie nog een melding. Een apotheek aan de Bredasingel in Arnhem blijkt te zijn overvallen. Er is gedreigd met een mes en ongeveer tweehonderd euro buitgemaakt. De politie vermoedt dat het om de zoon gaat.

Even later belt de moeder weer. Haar zoon is thuisgekomen, bezweet en met veel geld. ‘Het is gelukt’, had hij geroepen en hij had een deel van de bankbiljetten op de bank gegooid. Voor haar. Maar de moeder wilde het gestolen geld niet.

De politie vindt slechts 45 euro terug. Hij heeft de rest van het geld verbrand, zei de achttienjarige jongen woensdag op de rechtbank. Hij erkende dat hij de overval in augustus vorig jaar had gepleegd met capuchon over zijn hoofd getrokken en een mes in zijn hand. Hij ontkende woorden te hebben gebruikt als ‘dit is een overval, maak de kassa leeg.’ Hij had slechts met zijn ogen gewezen naar de kassa.

Voor boetes en drugs

Hij had geld nodig om boetes te betalen. ,,En voor drugs”, voegde de voorzitter er aan toe. De jongen wilde niet veel zeggen. Bij de politie zei hij dat hij drugs gebruikt om niets te hoeven voelen. Het ging niet goed met hem. Het ging niet goed in het gezin. Er was veel verdriet rondom sterfgevallen en problemen in de relatie tussen zijn ouders. Het leidde bij hem tot woedeaanvallen.

Inmiddels heeft de verdachte bijna vier maanden in jeugddetentie gezeten, waarna hij naar een gesloten kliniek is gegaan voor een behandeling voor een gedragsstoornis die ongeveer een jaar zal duren. Daarna is het de bedoeling dat hij een ambulante behandeling ondergaat en instroomt in een vorm van begeleid wonen.

Voorwaardelijke celstraf

Wat de officier van justitie betreft komt daar een voorwaardelijke gevangenisstraf van 187 dagen bij plus een werkstraf van zestig uur. En ook vindt ze dat eerder voorwaardelijk opgelegde straffen moeten worden omgezet in onvoorwaardelijke werkstraffen.

De advocaat vindt het veel en verzocht de rechtbank de straf te matigen. De uitspraak volgt over twee weken.