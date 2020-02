Moeder Madeleine: ‘Moordenaar Melissa is gevaar voor de samenleving’

Een lachend onbezorgd gezicht, liggend in het gras. ,,Die heeft ze gemaakt in de Efteling op 5 mei 2006. Nog geen drie weken later was ze dood, vermoord’’, zegt moeder Madelein Weyling.



Ze is zich twee weken geleden rot geschrokken van het krantenartikel over de mogelijke verlenging van de straf voor de moordenaar van haar dochter. ,,Ik was heel boos dat niemand mij als nabestaande op de hoogte heeft gebracht. Ik moest het in de krant lezen’’, zegt Weyling.