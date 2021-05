Moeder van Eduard slaakt hartenkreet bij stille tocht: ‘Waarom moet ik hem begraven? Waarom is hij vermoord?’

‘Lieve Edu, we gaan jou missen, we houden van jou’, luidt de tekst op het spandoek dat voorgaat als de stoet zich eenmaal in beweging heeft gezet. De deelnemers dragen rozen, ballonnen of een fakkel. Voorop in de stoet de moeder en de stiefvader van Eduard. Ook zijn zussen, een tante, ooms en neven zijn present. In stilte gaat het over de Huissensestraat en vervolgens de wijk in.