Mogelijk slachtoffer van Incasso Cees was man met twee gezichten: ‘Hij werd agressief als hij boos was’

Automobi­list rijdt tegen wand Willemstun­nel, auto komt omgedraaid tot stilstand

22 november ARNHEM - Een automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag een auto in de Willemstunnel tegen een van de wanden gereden. De auto is daarna tegen de andere zijde van de tunnel gereden om vervolgens 180 graden gedraaid tot stilstand te komen.