Mogelijk toch compensatie voor deel boetes milieuzone Arnhem

Het gaat met name om automobilisten die bij de rechter geen gehoor vonden voor hun bezwaren en die zich beriepen op de onduidelijkheid van de verkeersborden rond het stadscentrum met informatie over de zone.



De Arnhemse wethouder Roeland van der Zee laat uitzoeken of het de gemeente juridisch is toegestaan om deze mensen eventueel tegemoet te komen. Is dat het geval, dan verwacht hij misschien een tiental keren over de brug te moeten komen.