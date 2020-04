Mogelijk verband tussen twee autobranden in Arnhem

De auto op het Kleefseplein in de wijk Immerloo in Arnhem-Zuid stond tegen een flatgebouw geparkeerd. De brandweer wist het vuur snel te blussen, waarmee erger is voorkomen. De politie sluit brandstichting niet uit en stelt een onderzoek in. De auto is total loss.



De autobrand op de Van Diemenhof in ’t Broek in Arnhem-Noord was ter hoogte van de supermarkt. Toen de brandweer arriveerde stond de voorkant van de auto in de brand. Ook deze auto moet als verloren worden beschouwd.



De politie sluit een verband niet uit en start een onderzoek.