Mogelijke betrokkenen gewelddadige overval op Arnhemse (78) gevonden

ARNHEM - Van ‘vier andere betrokkenen’ bij de woningoverval op een 78-jarige vrouw aan de Bakenbergseweg in Arnhem op 6 mei 2016, bestaan er in elk geval drie in het echt. Het zijn bekenden van de politie en hun mogelijke betrokkenheid wordt onderzocht.

Dat is gebleken uit nader onderzoek van de politie, nadat de enige opgepakte verdachte tot nu toe, een 26-jarige verdachte uit Purmerend, naar vier anderen wees.

De 26-jarige zegt dat hij zelf alleen de auto heeft gestolen waarmee de overval is gepleegd. Of de drie achterhaalde personen ook verdachten worden, werd dinsdag nog niet duidelijk voor de rechtbank in Arnhem, waar de man uit Purmerend terechtstaat. De man zegt dat hij alleen de auto had gestolen waarmee de overval is gepleegd.

Brute overval

Bij de overval in 2016 raakte een 78-jarige weduwe gewond toen zij bruut door twee mannen aan haar haren de trap op werd gesleurd, met tape vastgebonden, geschopt en geslagen, en met een vuurwapen bedreigd. De vrouw moest de code van haar kluis geven. Nadat zij dat had gedaan, roofden de overvallers een grote hoeveelheid dure sieraden uit haar kluis. Ze sloten de vrouw op achter de tralies in haar wijnkelder en gingen er vandoor.

De zaak uit 2016 bleef lange tijd geheel onopgelost. Totdat de 26-jarige als verdachte in beeld kwam nadat hij wegens een veroordeling voor iets anders zijn dna had moeten afstaan. Direct daarna was de man eerst onvindbaar, maar 8 februari van dit jaar kon hij toch worden aangehouden.

Pieter Baan Centrum