Mogelijke dreiging bij bijeenkomst Baudet bleek ‘loos alarm’

De bijeenkomst wordt gehouden in de Parkzaal in Musis Sacrum, in het centrum van Arnhem. Volgens Dion Mebius, politiek verslaggever van De Volkskrant, oogde Baudet onrustig en vluchtte hij de zaal uit. ,,Beveiliging was de hele avond al onrustig, ik stond ernaast”, twittert de journalist. Er vliegt een politiehelikopter ter ondersteuning boven de binnenstad.

Geen gevaar voor publiek

Volgens twee jonge Forumleden uit Apeldoorn verliep de bijeenkomst rustig, tot Thierry Baudet plots tijdens een filmpje naar Theo Hiddema riep dat ze de zaal moesten verlaten. Er was volgens hen geen sprake van paniek. Mensen mochten na een kwartier een drankje halen of de zaal verlaten en niet meer terug te komen. Enkele tientallen mensen hebben dat gedaan.



Volgens Rob de Graaf uit Halle was er geen sprake van een vlucht, maar gaven de politici gehoor aan de oproep van beveiliging. Volgens De Graaf was het ‘een avond met gelijkgestemden, met een sfeer alsof je onder vrienden bent.’



Volgens een woordvoerder van het Forum voor Democratie was er informatie over een situatie die mogelijk bedreigend kon zijn voor Thierry Baudet en Theo Hiddema. ‘Daarom zijn ze op advies van onze beveiliging uit voorzorg uit de zaal vertrokken. Het publiek is op geen enkel moment in gevaar geweest. Wij zijn dankbaar voor ons uitstekende beveiligingsteam en we gaan met volle kracht door naar 17 maart.’