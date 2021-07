Mogelijke uitbraak legionella in Arnhem-Zuid; gebouw Belastingdienst ontruimd, zeker vier mensen besmet

Marcouch sluit twee panden in Arnhem na vondst harddrugs en wapens

30 juli ARNHEM - Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem heeft opnieuw panden gesloten in de strijd tegen criminaliteit. Dit keer gaat het om een woning in de Venkelstraat in Malburgen en twee kamers in een huis aan de Klarendalseweg in Klarendal. Handel in drugs is de aanleiding.