Mondkapje weer op in Rijnstate als je een patiënt bezoekt: ‘We willen een uitbraak vóór zijn’

met video Corona klopt weer aan de deur, de piek komt met de Vierdaagse­fees­ten: ‘Extra opnames, extra overlij­dens’

NIJMEGEN - De coronagolf die er nu aan lijkt te komen, zal zo ongeveer over een week of vier op zijn hoogtepunt zijn. Dit zal leiden tot extra ziekenhuisopnames en extra overlijdens, maar het is ‘zeer onwaarschijnlijk’ dat ziekenhuizen erdoor overbelast raken.

16 juni