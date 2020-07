Mondkapjes voor personeel van koffiezaak Walt: 'Alles om corona onder controle te houden’

Arnhem voor Eeuwig Opkomst en ondergang van de scheeps­werf die te ver van zee lag

18:30 In de wekelijkse rubriek ‘Arnhem voor eeuwig’ beschrijft Peter Bloemendaal, oud-journalist van de Arnhemsche Courant, aan de hand van een oude foto het leven in Arnhem in vroeger dagen. Dit keer gaat het over de Arnhemsche Scheepsbouw Maatschappij (ASM), de werf die te ver landinwaarts lag.