Monsterverbond Arnhem en Nijmegen: steden maken voortaan samen vuist in Den Haag

Kortom, Arnhem, Nijmegen en de omliggende gemeenten worden niet of nauwelijks gehoord in Den Haag. Als de onderlinge samenwerking tussen de gemeenten al niet goed is, hoe kun je jezelf dan in de rest van het land laten zien? Zo zijn er meerdere organisaties in de regio die zich hard maken voor bedrijven en start-ups, maar de onderlinge samenwerking is marginaal. ‘De partijen hebben ieder een een eigen (lobby)agenda, koers, belang en netwerk’, schrijven de ambtenaren. ‘Er is daardoor gebrek aan samenhang’. De ambtenaren stellen dat er te weinig slagkracht is in de regio.



De adviseurs halen in hun document voorbeelden aan van hoe het in hun ogen zou moeten. Onder meer de regio's Utrecht, Eindhoven, en Zwolle hebben hun zaakjes beter op orde. Maar ook de Gelderse gemeenten verenigd in de Regio Achterhoek en Regio Foodvalley lopen voor op wat Arnhem en Nijmegen eigenlijk ook zouden moeten hebben. Burgemeesters Marcouch en Bruls is gevraagd het voortouw te nemen in het opzetten van de intensievere samenwerking. Hoe die er dan precies uit moet zien, moet later bepaald worden.